Путин сообщил о повышении НДПИ для металлургов с 2022 года

Президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) планируется повысить с 2022 года. Об этом глава государства объявил в пятницу, 6 августа, во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», открывшегося в Башкирии.

По словам российского лидера, налог затронет металлургию.

«Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности», — сказал президент.

1 июля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что налоговое законодательство для металлургических компаний может быть донастроено в 2022 году, после окончания действия экспортных пошлин на металл.

25 июня правительство РФ утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Это решение было направлено на сдерживание роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

С предложением ввести с 1 августа до 31 декабря временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии днем ранее Решетников выступил на заседании правительства. Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин поручил срочно подготовить и внести в правительство меры по введению таких экспортных пошлин.

В свою очередь, первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства отметил, что введение временной экспортной пошлины на металлы не является наказанием металлургических компаний, это меры по защите внутреннего рынка. Он также отмечал, что это временная мера.