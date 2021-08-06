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Путин дал старт производству на цементном заводе «Цемикс» в Башкирии
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Путин дал старт производству на цементном заводе «Цемикс» в Башкирии

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 августа, принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии.

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Инициатором проекта выступила компания «Цемикс», входящая в состав австрийского холдинга «Ласселсбергер» — одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки. Объем инвестиций по этому проекту составил 5,7 млрд рублей.

Как заявил глава государства в ходе мероприятия, австрийские компании давно и уверенно работают на российском рынке. В настоящий момент около 1,5 тыс. компаний из Австрии работает в РФ.

Объем накопленных инвестиций, как подчеркнул президент, составил $6 млрд.

Президент России в пятницу посетил с рабочим визитом Челябинскую область. У главы государства были запланированы поездка на открытие производства в Башкирию, а также встреча с главой республики Радием Хабировым.

Как отмечала 5 августа пресс-служба Кремля, открытие завода в Башкирии позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе.

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