Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 августа, прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область.

Глава государства намерен с воздуха осмотреть районы, которые пострадали в результате природных пожаров. После этого он проведет в аэропорту Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

После совещания у Путина должна состояться встреча с главой региона Алексеем Текслером.

Также в пятницу российский лидер намерен посетить граничащий с Челябинской областью Абзелиловский район Башкирии. Сообщалось, что он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Также Путин встретится с главой Башкирии Радием Хабировым.

В начале июля в Челябинской области установилась аномальная жара. Этот факт и отсутствие дождей в мае привели к возникновению природных пожаров.

На юге области сформировались три очага — горели 4,8 тыс. га. К тушению были привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

23 июля в Челябинской области сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории региона 9 июля из-за пожаров. По факту лесных пожаров в Челябинской области возбуждено три уголовных дела.