Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область
Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 августа, прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область.
Глава государства намерен с воздуха осмотреть районы, которые пострадали в результате природных пожаров. После этого он проведет в аэропорту Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.
После совещания у Путина должна состояться встреча с главой региона Алексеем Текслером.
Также в пятницу российский лидер намерен посетить граничащий с Челябинской областью Абзелиловский район Башкирии. Сообщалось, что он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».
Также Путин встретится с главой Башкирии Радием Хабировым.
В начале июля в Челябинской области установилась аномальная жара. Этот факт и отсутствие дождей в мае привели к возникновению природных пожаров.
На юге области сформировались три очага — горели 4,8 тыс. га. К тушению были привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.
23 июля в Челябинской области сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный на территории региона 9 июля из-за пожаров. По факту лесных пожаров в Челябинской области возбуждено три уголовных дела.