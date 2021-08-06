Индийская компания анонсировала выход электрического гиперкара Azani

В Индии создали гиперкар Azani, его мощность — 1 тыс. л.с. Электромобиль разгоняется до 100 км за две секунды, передает телеканал «Известия». Запас хода составляет 523 км, а максимальная скорость — 322 км/ч. Машина оснащена адаптивной подвеской и автопилотом. Инженеры использовали алюминий и карбон при создании конструкции. Компания Mean Metal Motors уже начала прием заказов на авто, однако цены и тираж пока неизвестны.

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