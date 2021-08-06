Опубликовано видео с места массового ДТП на трассе М-4

Появилось видео с места столкновения девяти автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла около 11:00 мск на 1070-м км трассы М-4 «Дон». В результате ДТП пострадали семь человек, трое погибли, среди них двое детей, четыре человека были госпитализированы.

Как сообщили в МЧС по региону, участниками аварии стали семь легковых и два грузовых автомобиля.

На месте происшествия работают 13 человек личного состава МЧС, три единицы техники, в том числе оперативная группа местного спасательного гарнизона. Спасатели осуществляли деблокировку пострадавших.

Ранее в этот день автобус с 25 пассажирами съехал с дорогии перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, авария случилась на перевале Пыхта. По данным экстренных служб, пострадали 25 человек.

В Октябрьском районе Оренбургской области в пятницу при столкновении внедорожника и грузовика пострадали трое детей и взрослый. Авария произошла на 625-м км автодороги Казань–Оренбург, недалеко от села Белозерка. Сообщалось, что столкнулись грузовой Hino и внедорожник Zotye T600, которые двигались в попутном направлении.