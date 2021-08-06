Число пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии выросло до 25

Количество пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии, возросло до 25. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил источник в экстренных службах.

«По последним данным, в результате ДТП госпитализированы 25 человек», — сообщил источник ТАСС.

Ранее в этот день автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, авария случилась на перевале Пыхта. Тогда же сообщалось, что пострадали 14 человек.

4 августа в Москве произошло столкновение рейсового автобуса № 750 и грузовика. В аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей и беременная женщина. Сообщалось, что вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал одного из пострадавших в тяжелом состоянии с места ДТП.