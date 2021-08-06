Три человека погибли в ДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-4

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-4 «Дон» в в Аксайском районе Ростовской области. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе три человека погибли (двое детей), четыре человека госпитализированы», — сообщило ведомство.

Участниками аварии стали семь легковых и два грузовых автомобиля, уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают 13 человек личного состава МЧС, три единицы техники, в том числе оперативная группа местного спасательного гарнизона. Спасатели осуществляли деблокировку пострадавших.

Ранее в этот день автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, авария случилась на перевале Пыхта. В результате происшествия пострадали 14 человек.

В тот же день в селе Каргасок Томской области в результате аварии погибла девушка-подросток, еще двое несовершеннолетних получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21124» 2003 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на припаркованную на обочине машину, в которой находились подростки.