Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии

Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Республики Бурятия. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили пресс-службе МВД по региону.

«Днем 6 августа на 22 километре автодороги Улан-Удэ-Курумкан на перевале «Пыхта» в местности «Тещин язык» водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле находились 25 пассажиров — студенты одного из ВУЗов», — говорится в заявлении.

По имеющейся информации, погибших в результате аварии нет.

4 августа в Москве произошло столкновение рейсового автобуса № 750 и грузовика. В аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей и беременная женщина. Сообщалось, что вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал одного из пострадавших в тяжелом состоянии с места ДТП.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при обгоне. Отмечалось, что мужчина автобуса имеет 30-летний стаж работы. В Мосгортрансе он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр. Режим труда и отдыха не был нарушен.