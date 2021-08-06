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Водитель и трое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье

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В Октябрьском районе Оренбургской области при столкновении внедорожника и грузовика пострадали трое детей и взрослый. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 625-м км автодороги Казань–Оренбург, недалеко от села Белозерка. По предварительным данным столкнулись грузовой Hino и внедорожник Zotye T600, которые двигались в попутном направлении, пишет РИА «Оренбуржье».

В результате ДТП пострадали находившиеся в легковушке люди. В районную больницу доставили водителя, а также трех детей в возрасте четырех, 11 и 15 лет. Их госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 6 августа сообщалось, что в Бурятии в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек. По предварительным данным, все они госпитализированы.

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