Прямой эфир
Спорт
Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу на ОИ
Происшествия
Сбежавших из изолятора в Подмосковье начали искать в других регионах
Мир
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
МОК допустил санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Армия
Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19
Мир
Байден поручил заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили
Спорт
Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОКа
Мир
Вопрос о зрителях на Паралимпиаде решится после завершения Олимпиады

Сбербанк сообщил об увеличении числа переводов между клиентами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк представил финансовый отчет за семь месяцев 2021 года, согласно которому доля бесплатных переводов между клиентами банка увеличилась до 92%. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На все случаи жизни: «Сбер» оптимизирует линейку банковских карт

Рост числа таких переводов объясняется интересом клиентов к подпискам «СберПрайм» и «СберПрайм+», которые позволяют совершать бесплатные переводы и платежи, отметили в Сбербанке.

По данным компании, количество подписчиков на конец июля превысило 2,9 млн.

В Сбербанке напомнили, что клиенты, которые переводят не больше 50 тыс. рублей в месяц, не платят комиссию за перевод. Тем же, кто отправляет более крупные суммы, в Сбербанке предлагают специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год, и тогда комиссия станет нулевой.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что клиенты Сбербанка получили возможность осуществлять денежные переводы за рубеж на карты национальных платежных систем стран СНГ.

Новая функция стала доступна в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанка Онлайн».

До этого клиенты банка обладали возможностью переводить средства более чем в 200 стран мира на карты Visa и Mastercard, теперь к опциям добавилась функция денежного перевода на карты национальных платежных систем Кыргызстана и Белоруссии — «Элкарт» и «Белкарт». Кроме того, в ближайшее время переводы можно будет осуществлять и на карты платежной системы Таджикистана — «Корти Милли».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021