Сбербанк сообщил об увеличении числа переводов между клиентами

Сбербанк представил финансовый отчет за семь месяцев 2021 года, согласно которому доля бесплатных переводов между клиентами банка увеличилась до 92%. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Рост числа таких переводов объясняется интересом клиентов к подпискам «СберПрайм» и «СберПрайм+», которые позволяют совершать бесплатные переводы и платежи, отметили в Сбербанке.

По данным компании, количество подписчиков на конец июля превысило 2,9 млн.

В Сбербанке напомнили, что клиенты, которые переводят не больше 50 тыс. рублей в месяц, не платят комиссию за перевод. Тем же, кто отправляет более крупные суммы, в Сбербанке предлагают специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год, и тогда комиссия станет нулевой.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что клиенты Сбербанка получили возможность осуществлять денежные переводы за рубеж на карты национальных платежных систем стран СНГ.

Новая функция стала доступна в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанка Онлайн».

До этого клиенты банка обладали возможностью переводить средства более чем в 200 стран мира на карты Visa и Mastercard, теперь к опциям добавилась функция денежного перевода на карты национальных платежных систем Кыргызстана и Белоруссии — «Элкарт» и «Белкарт». Кроме того, в ближайшее время переводы можно будет осуществлять и на карты платежной системы Таджикистана — «Корти Милли».