Врач назвал вероятный сценарий при распространении COVID-19 на фоне сезона гриппа

Самое неприятное развитие сценария при наложении сезона гриппа на распространение коронавируса — микс-инфекция, когда человек заражается сразу двумя вирусными агентами, но на практике это редкое явление. Об этом в пятницу, 6 августа, «Известиям» сообщил главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, Заур Шугушев.

«Первое — и это, наверное, самое неприятное развитие сценария — микс-инфекция. Если человек заразится сразу двумя вирусными агентами: это и коронавирус, и риновирус, вирус гриппа. Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление. Но если все-таки эти два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже», — объяснил медик.

Он также привел данные о том, что если первым поражает ткань легкого риновирус, то коронавирус уже не может пройти сквозь ткань легкого. То есть если человек заболел сначала гриппом, то пока он болеет гриппом, коронавирус его поразить не может.

«Кроме того, 2-3 сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет «выдавливать» другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», — подчеркнул Шугушев.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса до наступления сезона гриппа. По словам главы Минздрава, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения.

В тот же день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. В клинических исследованиях приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается также, что по такому показателю, как оценка иммуногенности, новая вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты.

В ФМБА также рассказали, что вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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