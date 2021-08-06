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Девять человек погибли в ДТП с автобусом на западе Турции

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По меньшей мере девять человек погибли, еще 30 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в провинции Маниса на западе Турции. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщило Anadolu Agency на своей странице в Twitter.

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«Согласно предварительным данным, 9 человек погибли и 30 человек получили ранения в результате столкновения грузовика и автобуса в районе Сома в Манисе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Стамбул-Измир. В результате ДТП шесть человек погибли на месте, трое пассажиров скончались в больнице. Всего в автобусе находились 50 человек, всех пострадавших госпитализировали, отметили в агентстве.

2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся. В результате ДТП пострадали 19 туристов, 3 погибли. Все попавшие в аварию отдыхающие были из Самарской области.

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что троих пострадавших в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье прооперировали.

Накануне сообщалось, что четверо пострадавших в ДТП туристов остаются в больнице, один из них находится в реанимации.

В тот же день стало известно, что самолет с 10 пострадавшими в аварии россиянами приземлился в Самаре.

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