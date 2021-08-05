Четверо пострадавших в ДТП в Анталье остаются в турецкой больнице

Четверо пострадавших в ДТП в провинции Анталья, Турция, остаются в больнице, один из них находится в реанимации. Об этом сообщил журналистам в четверг, 5 августа, Ростуризм.

Накануне сообщалось, что шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье россиян остаются в больнице.

«В больнице остаются четверо российских туристов. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате», — говорится в сообщении.

Остальных пострадавших выписали, отметили в ведомстве.

Ранее в четверг 10 пострадавших в ДТП в Турции вернулись в Самару на самолете. Пассажиров встретили их родственники, а также медслужба, которая осмотрела россиян.

В Ростуризме добавили, что туроператор «Интурист» также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прилетела в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные родственники прилетят в течение дня.

В пресс-службе туроператора указали, что погибшие в ДТП — это пожилая женщина, мужчина и подросток.

Авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.