Прямой эфир
Спорт
Месси покинул футбольный клуб «Барселона»
Общество
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста
Общество
Две авиабомбы времен войны нашли в Севастополе
Мир
Зеленский заявил о неспособности самостоятельно обеспечить мир в Донбассе
Мир
РФ заинтересована в скорейшем возобновлении переговоров по иранской ядерной сделке
Общество
СК проверит информацию о смерти ветерана в Уфе после отказа в госпитализации
Общество
Дело возбудили в Тверской области о нарушении прав 2 тыс. семей на пособия
Мир
На польско-белорусской границе задержали крупнейшую группу мигрантов
Туризм
Власти Кубани рассказали о загруженности отелей на 80%

Четверо пострадавших в ДТП в Анталье остаются в турецкой больнице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо пострадавших в ДТП в провинции Анталья, Турция, остаются в больнице, один из них находится в реанимации. Об этом сообщил журналистам в четверг, 5 августа, Ростуризм.

Накануне сообщалось, что шестеро пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье россиян остаются в больнице.

Огонь да медные трубы: пожары и авария с автобусом в Турции
Почему генконсульство РФ в Анталье не рекомендует туристам покидать места проживания

«В больнице остаются четверо российских туристов. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате», — говорится в сообщении.

Остальных пострадавших выписали, отметили в ведомстве.

Ранее в четверг 10 пострадавших в ДТП в Турции вернулись в Самару на самолете. Пассажиров встретили их родственники, а также медслужба, которая осмотрела россиян.

В Ростуризме добавили, что туроператор «Интурист» также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прилетела в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные родственники прилетят в течение дня.

В пресс-службе туроператора указали, что погибшие в ДТП — это пожилая женщина, мужчина и подросток.

Авария произошла 2 августа в турецкой провинции Анталья с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021