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Российские военные провели учения с огнеметами в армии САР

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Российские военнослужащие в Сирии провели совместные учения с огнеметчиками из Сирийско-арабских вооруженных сил (САР).

Военные инструкторы РФ помогли сирийским солдатам овладеть новым для страны вооружением — огнеметы там ранее использовались в исключительных случаях.

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Учения в Сирии проходят регулярно, несмотря на то что температура воздуха летом в стране порой достигает +50 градусов.

«Личный состав готов, несмотря на такую жару, готовы к проведению занятий, хоть это очень трудно в данных климатических условиях. Но интересно им, и они продолжают совершенствоваться», — рассказал представитель группировки войск ВС РФ в Сирии Денис Черновой.

Согласно сценарию учений, сирийским военным предстояло отразить диверсионную атаку боевиков.

Сейчас все диверсионные вылазки осуществляются с помощью специальных технических сооружений — блиндажей, подземных коммуникаций. Огнемет идеально подходит для того, чтобы полностью выжечь такие инженерные конструкции. К тому же он стреляет почти на 2 тыс. м.

16 июля российские военные доставили продовольственные наборы в населенный пункт Аль-Карамма в сирийской провинции Алеппо. Деревня серьезно пострадала за последние годы, боевиков отсюда удалось изгнать только в 2020 году.

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