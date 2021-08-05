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Диетолог рассказал о способах правильно выбрать арбуз

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о способах, как правильно выбрать спелый арбуз. На эту тему он высказался в четверг, 5 августа, в беседе со «Звездой».

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По словам диетолога, спелые бахчевые должны быть звонкими и плотными.

«Его берешь, подбрасываешь, как-то ощущение, что в этом объеме вес немножко больше, чем просто бы туда воды налили. Это хороший показатель, потому что больший вес говорит о наличии там большего количества сахара или питательных веществ, ради чего арбуз и покупают», — объяснил Гинзбург.

Кроме этого, он поделился способом, как определить спелость арбуза при помощи бочки с водой. Для этого арбуз нужно бросить с бочку с водой, спелый должен всплыть.

Ранее в этот день агроном Владимир Викулов рассказал о том, как правильно выбрать арбуз, чтобы избежать покупки небезопасного экземпляра с высоким содержанием нитратов.

Так, у качественного арбуза будет гладкая поверхность, в противном случае в нем с большой вероятностью содержится высокая концентрация нитратов, уточнял агроном.

3 августа врачи отметили повышенную пользу арбуза для людей, которые переболели COVID-19. Эксперты пояснили, что это связано с выраженной антиоксидантной защитой, а также высоким содержанием витамина С в плодах.

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