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Врачи рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19

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Арбуз особенно полезен для людей, которые переболели коронавирусом. Об этом рассказали опрошенные врачи.

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«Людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет. Далее арбуз — это источник витамина С», — объяснила в беседе с «РИА Новости» врач-терапевт Елена Тихомирова.

Однако следует соблюдать меру в потреблении арбуза — не более 500 г в день, подчеркнула специалист.

О полезных свойствах рассказал и педиатр Марина Лерман. Она отметила, что эти плоды благотворно влияют на настроение, способны выводить токсины и шлаки, а также способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем не стоит употреблять арбуз совместно с молочными и кисломолочными продуктами, так как существует риск пищевого отравления, указала специалист. Кроме того, совмещать данный продукт также не стоит с соленой и жирной пищей, подчеркнула Лерман.

«Иначе мы получим такой парадокс, как задержка жидкости», — добавила врач.

При этом врач-эндокринолог Юргита Вараева 28 июля рассказала, что у восстановления после коронавируса есть свои особенности, связанные с необходимостью правильного питания. Так, для перенесших инфекцию рекомендуется отдавать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью.

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