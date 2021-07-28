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Врач рассказала о питании для переболевших COVID-19

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Врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала в среду, 28 июля, что у восстановления после коронавируса есть свои особенности, связанные с необходимостью правильного питания.

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«Для лиц, восстанавливающихся после новой коронавирусной инфекции, калорийность рациона может составлять до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела. При этом стоит отдавать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью», — сказала она радио Sputnik.

Врач посоветовала съедать каждый день не менее трех-четырех порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои.

По ее словам, также важно разнообразить рацион питания, уделяя особое внимание сезонным фруктам и овощам.

Кроме того, важно соблюдать режим питания и иметь не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов в день.

Ранее, 5 июля, диетологи дали советы по питанию заболевшим коронавирусом. Отмечалось, что, для того чтобы помочь организму, нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров, а также пить больше воды.

24 мая диетолог Прити Тяги посоветовала переболевшим COVID-19 добавить в пищу больше сложных углеводов, например цельнозерновых продуктов. Кроме того, она отметила, что нужно есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба и есть соленые огурцы и бобы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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