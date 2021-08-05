Агроном назвал признаки нитратов в арбузе

Агроном Владимир Викулов рассказал о том, как правильно выбрать арбуз, чтобы избежать покупки небезопасного экземпляра с высоким содержанием нитратов.

Он уточнил, что такие минеральные удобрения необходимы для питания растений и чаще всего встречаются в первых арбузах. Вместе с тем более поздние плоды также могут содержать эти опасные вещества, подчеркнул специалист.

Нитраты могут привести к отравлению, если их концентрация в организме станет высокой. Потребителям следует быть внимательными при покупке арбузов, предупредил Викулов.

«Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу «бумага все стерпит». Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы», — отметил он в беседе с радио Sputnik.

Так, у качественного арбуза будет гладкая поверхность, в противном случае в экземпляре, с большой вероятностью, содержится высокая концентрация нитратов, уточнил агроном.

«Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов» , — рассказал специалист.

Однако, как заявил 3 августа заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов, проблема с возможным содержанием нитратов в арбузах является сильно преувеличенной. По его словам, в зрелых плодах нитраты отсутствуют, поэтому опасности для здоровья потребление этих продуктов не представляет.

В тот же день опрошенные врачи отметили повышенную пользу арбуза для людей, которые переболели COVID-19. Эксперты пояснили, что это связано с выраженной антиоксидантной защитой, а также высоким содержанием витамина С в плодах.