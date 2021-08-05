Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России

В России по числу пациентов с коронавирусом беспокойство вызывают несколько регионов, туда направили бригады специалистов. Об этом заявил в четверг, 5 августа, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская область, а также Самара и Красноярский край», — сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вместе с этим глава Минздрава перечислил регионы с наиболее высокими темпами вакцинации населения — это Белгородская область, Псковская, Архангельская, Ингушетия, Чечня, Самарская область.

При этом лидерами по охвату вакцинации на сегодняшний день являются, как отметил министр, Белгородская область, Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ.

Общее число привившихся от коронавируса в России за последнюю неделю увеличилось на 4 млн и достигло 38,9 млн, подчеркнул Мурашко.

Кроме того, он рассказал, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился.

Вместе с этим министр призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса до наступления сезона гриппа. По его словам, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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