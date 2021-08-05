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В Совфеде назвали странной позицию Зеленского по Донбассу

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Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который назвал ошибкой решение оставаться в Донбассе, тех, кто считает себя русскими, является странной и безграмотной. Такое мнение высказал в четверг, 5 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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«Не Зеленский определяет, где должны жить жители Донбасса и чья это земля. Это земля прежде всего граждан Донбасса, а если быть точнее — Донецкой и Луганской народных республик. Это их земля, а не Зеленского и нынешней киевской власти», — сказал Цеков в беседе с «РИА Новости».

Сенатор напомнил, что в республиках Донбасса подавляющее большинство населения русские либо по национальности, либо по языку и культуре.

«Поэтому Донбасс — это русская земля», — заключил он.

Ранее в этот день Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление украинского лидера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающими в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

Ранее, 12 июля, президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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