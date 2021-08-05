При столкновениях в Ливане в день траура пострадали более 80 человек
В Бейруте в столкновениях в день траура ранены более 80 человек, сообщает телеканал «Известия». На демонстрацию, посвященную годовщине взрыва в порту, собрались тысячи человек. Мирное шествие быстро переросло в беспорядки. Демонстранты пытались захватить парламентский дворец. Наиболее ожесточенные столкновения произошли возле министерства телекоммуникаций на улице банков и у городской мэрии. Активисты напали там на несколько офисов и один из них подожгли. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.
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