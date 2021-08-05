МОК допустил дисциплинарные меры против Минска из-за Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) может применить дисциплинарные меры в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи со скандалом вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил представитель организации Марк Адамс.

«МОК быстро отреагировал, мы в тот же день вышли на контакт с Тимановской, сработали по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности. <…> Посмотрим, чем все закончится, какие дисциплинарные меры [в отношении НОК Белоруссии] могут последовать», — заявил Адамс на пресс-конференции.

Он добавил, что МОК будет следовать регламенту, выслушает представителей делегации. Комитет уже связался со всеми спортсменами не только из белорусской команды, организация проводит частные беседы и со многими другими атлетами, заключил представитель организации.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны спортсменки в НОК Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Однако, как сообщила сама девушка, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Участница Игр позже призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию, и обратилась за помощью к полиции воздушной гавани, после чего ее взяли под охрану.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Польский вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны сразу после прилета, ей предоставлена гуманитарная виза.

3 августа Тимановская объяснила свою критику в адрес тренеров сборной страны тем, что перенервничала. По ее словам, она готовилась к конкретным дистанциям. Однако в тот момент, когда узнала, что из-за стечения обстоятельств может принять участие в эстафете 4х400, она была немного шокирована и эмоции взяли верх.

4 августа самолет с Тимановской приземлился в Польше, он летел в обход белорусского воздушного пространства.