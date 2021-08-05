США могут запретить въезд невакцинированным иностранцам

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает документ, который будет разрешать въезд в страну только для полностью вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом в среду, 4 августа, сообщает 4 августа агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Отмечается, что в настоящее время американские власти не готовы немедленно отменить ограничения из-за растущего числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе штаммом «Дельта».

По словам собеседника агентства, созданная система будет включать «поэтапный подход, который обязует, за некоторыми исключениями, путешествующих в США иностранных граждан пройти полную вакцинацию».

Согласно источнику Reuters, Белый дом также провел обсуждения с авиакомпаниями и другими сторонами о том, как он будет внедрять политику введения вакцины для иностранных посетителей.

Первые сообщения о том, что администрация президента рассматривает возможность вакцинации иностранных посетителей, появились еще в июле.

Ограничения на поездки в Штаты были впервые наложены на Китай в январе 2020 года для борьбы с распространением COVID-19. С тех пор в список были добавлены другие страны — последний раз таким государством стала Индия.

Ранее, 30 июля, Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер.

В этот же день стало известно, что поддержку обязательной вакцинации от коронавируса выразило большинство (68%) зарегистрированных избирателей в США.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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