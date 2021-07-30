Байден передал властям штатов право вводить обязательную вакцинацию

Президент США Джо Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер. Об этом 30 июля сообщил телеканал CNN.

Причиной ужесточения требований названо распространение «Дельта»-штамма коронавируса, подпитывающего новую волну заболеваемости. Среди непривитых граждан растет число госпитализаций и смертей.

Вскоре после выступления Байдена министерство обороны США объявило, что весь военный и гражданский персонал должен будет подтвердить свой статус вакцинированного или столкнуться с требованиями «носить маску, находиться на расстоянии, соблюдать регулярные требования к тестированию и не ездить в официальные поездки».

При этом соответствующий департамент Пентагона, у которого уже есть список необходимых прививок для военнослужащих дома и за рубежом, не стал добавлять прививки от COVID в список. Однако этот вопрос рассматривается.

«Я думаю, вы найдете понимание предприятий, понимание многих других людей, потому что факт в том, что если бы у нас был высокий уровень вакцинации, мы бы не оказались в таком положении», — сказал американский лидер.

В начале пандемии президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в стране устанавливают регионы и на местах при необходимости принимаются решения о вводе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции в России. По ее словам, это нужно, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью в стране. В этот же день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. Прививка служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме.

28 июля Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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