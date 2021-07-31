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Почти 70% избирателей США поддержали обязательную вакцинацию

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Поддержку обязательной вакцинации от коронавируса выразило большинство (68%) зарегистрированных избирателей в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием The Hill в пятницу, 30 июля.

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Категорически против выступила треть (32%) избирателей Соединенных Штатов. В то же время в материале отмечается, что из американских избирателей, которые еще не сделали прививку от коронавирусной инфекции, с осуждением инициативы выступили 70% опрошенных. Среди вакцинированных респондентов об одобрении идеи завил 81% избирателей.

В демократической партии США положительную оценку обязательному введению препарата дали 87%, и среди этого числа о решительной поддержке завили 55% опрошенных. Если говорить о республиканцах, то против обязательной вакцинации выступила половина (51%) респондентов.

Отмечается, что в опросе приняли участие 948 зарегистрированных избирателей США.

Накануне, 29 июля, администрация американского президента Джо Байдена заявила о намерении внедрить обязательную вакцинацию от COVID-19 среди федеральных сотрудников правительства США. Отмечается, что госслужащие, которые не подтвердили введение препарата, будут обязаны носить маски и перчатки на рабочих местах и проходить регулярное тестирование на инфекцию.

Джо Байден также призвал американских федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации американцев от вируса и передал региональным властям США право на местах принимать решения об обязательных прививках для отдельных категорий работников. Министерство финансов Соединенных Штатов дало разрешение на использование денежных средств, выделенных в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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