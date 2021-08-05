Совбез ООН 6 августа обсудит нападение на танкер Mercer Street

Совет Безопасности ООН обсудит воздушную атаку на танкер Mercer Street в Оманском заливе на заседании в пятницу, 6 августа. Об этом 4 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Случившееся в море у берегов Омана будет обсуждаться в пятницу утром в рамках пункта повестки «другие вопросы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, встреча будет закрытой.

Ранее в этот день Израиль возложил ответственность за атаку судна в Аравийском море на командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саида Ара Джани.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

После происшествия ряд западных стран, в том числе и Великобритания, обвинили Иран в причастности к нападению. Кроме того, стало известно, что США в тесной координации с Великобританией, Израилем и Румынией готовят коллективный ответ Ирану на нападение на танкер Mercer Street.

2 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что нет ни малейших оснований полагать, что Иран может быть причастен к атаке на танкер, пока отсутствуют факты о причастности Тегерана к данной ситуации.