Врач указал на отсутствие доказательств о невосприимчивости к COVID-19

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган сообщил, что невосприимчивость части людей к заболеванию COVID-19 не доказана и является предметом научных изысканий.

«Пока это является все-таки предметом научных изысканий. Стойких доказательств того, что какие-то гены дают защиту, нет, и поэтому я бы не стал уповать на какую-то свою защищенность», — сказал он в беседе с Пятым каналом в среду, 4 августа.

По его словам, никому нельзя быть уверенным в защищенности от коронавируса, пока они не привиты.

Каган подчеркнул, что разделяет мнение о наличии у части людей генетических особенностей, которые дают высокий уровень интерферона и защиту от вируса за счет сильного врожденного иммунитета. Он уточнил, что в данном случае есть и люди, предрасположенные к заболеванию.

«Пока всё это (генетическая невосприимчивость к коронавирусу. — Ред.) — предмет фантазии, потому что нет 100% опубликованных работ, а есть мнение отдельных людей. Я тоже этого мнения придерживаюсь, но мнение не является доказательством — нужны работы, нужны разработанные тесты на эти гены. Пока этого нет. Возможно, это дело будущего, но пока никто из тех, кто не привит, не может считать себя защищенным», — заключил Каган.

Ранее, 2 августа, академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал «Известиям», что повышенной защитой к коронавирусу обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров.

При этом он уточнил, что на фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное. Именно поэтому, по его словам, подобные факторы не носят абсолютный характер, необходимо провести еще множественные исследования по этой теме.

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что вакцинация от COVID-19 поможет защитить человека от постковидного синдрома, в случае если он всё же заразился. В качестве аргумента он подчеркнул, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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