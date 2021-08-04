Почта Банк создал «зарплатные» условия для незарплатных клиентов

Теперь для того, чтобы получать привилегии зарплатных клиентов банка, не нужно официально переводить средства в банк или подключать индивидуальный зарплатный проект, сообщили «Известиям» в кредитной организации.

Для получения привилегий достаточно ежемесячно пополнять счет в банке на сумму от 20 тыс. рублей в течение трех месяцев, и тарифный план «Зарплатный» с пакетом бонусов и преимуществ подключится автоматически.

В организации рассчитывают, что этот подход позволит привлечь новых лояльных и активных клиентов и нарастить кросс-продажи. Ранее для того, чтобы стать зарплатным клиентом, необходимо было совершить ряд действий, в том числе согласовать это с отделом кадров и бухгалтерией работодателя.

«Теперь все преграды сняты: ежемесячное пополнение вашего счета мы будем засчитывать как получение заработной платы, причем абсолютно не важно, каким способом вы пополните счет — безналичным или наличными через банкомат. А деньги, которые вы переведете к нам, будут приносить доход — и в виде процента на остаток, и в виде кешбэка при покупках по карте», — рассказал член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Зарплатная программа банка дает доступ к привилегиям и особым условиям, указали в кредитной организации. Так, клиент получает до 6,5% годовых на минимальный остаток средств на сберегательном счете при тратах более 10 тыс. рублей в месяц. Кроме того, он может снимать наличные в сторонних банкоматах до 30 тыс. рублей ежемесячно без комиссии, и ему предоставляют скидку 2% от ставки по кредиту. Также без комиссии клиент может оплатить ЖКУ и другие услуги в приложении, получать кешбэк до 20% по программе лояльности «Мир», скидки на лекарства до 70% по программе «Мое здоровье» и карту с возможностью выбора программы лояльности («Пятерочка», «Магнит», «Мир» с «Мультибонусом»).

В июне Почта Банк стал партнером госкорпорации «Росатом». В организации отметили, что статус позволит банку предложить организациям госкорпорации более широкий перечень услуг, в том числе зарплатное обслуживание сотрудников дочерних организаций в различных регионах.