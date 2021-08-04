Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Наука
В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Спорт
Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

Почта Банк создал «зарплатные» условия для незарплатных клиентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теперь для того, чтобы получать привилегии зарплатных клиентов банка, не нужно официально переводить средства в банк или подключать индивидуальный зарплатный проект, сообщили «Известиям» в кредитной организации.

Карты гор: в СКФО стали в 2,5 раза больше использовать кредитки
Каковы особенности финансового бизнеса в регионе и что такое «банкинг по-кавказски»

Для получения привилегий достаточно ежемесячно пополнять счет в банке на сумму от 20 тыс. рублей в течение трех месяцев, и тарифный план «Зарплатный» с пакетом бонусов и преимуществ подключится автоматически.

В организации рассчитывают, что этот подход позволит привлечь новых лояльных и активных клиентов и нарастить кросс-продажи. Ранее для того, чтобы стать зарплатным клиентом, необходимо было совершить ряд действий, в том числе согласовать это с отделом кадров и бухгалтерией работодателя.

«Теперь все преграды сняты: ежемесячное пополнение вашего счета мы будем засчитывать как получение заработной платы, причем абсолютно не важно, каким способом вы пополните счет — безналичным или наличными через банкомат. А деньги, которые вы переведете к нам, будут приносить доход — и в виде процента на остаток, и в виде кешбэка при покупках по карте», — рассказал член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Зарплатная программа банка дает доступ к привилегиям и особым условиям, указали в кредитной организации. Так, клиент получает до 6,5% годовых на минимальный остаток средств на сберегательном счете при тратах более 10 тыс. рублей в месяц. Кроме того, он может снимать наличные в сторонних банкоматах до 30 тыс. рублей ежемесячно без комиссии, и ему предоставляют скидку 2% от ставки по кредиту. Также без комиссии клиент может оплатить ЖКУ и другие услуги в приложении, получать кешбэк до 20% по программе лояльности «Мир», скидки на лекарства до 70% по программе «Мое здоровье» и карту с возможностью выбора программы лояльности («Пятерочка», «Магнит», «Мир» с «Мультибонусом»).

В июне Почта Банк стал партнером госкорпорации «Росатом». В организации отметили, что статус позволит банку предложить организациям госкорпорации более широкий перечень услуг, в том числе зарплатное обслуживание сотрудников дочерних организаций в различных регионах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021