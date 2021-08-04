Эксперт назвал справедливый курс рубля

При текущей рублевой стоимости нефти российская валюта оценена справедливо, учитывая уровень инфляции и бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 4 августа, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По словам специалиста, в среднесрочной перспективе, вероятно, экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться. Для этого есть несколько причин, в частности, относительно высокий уровень инфляции.

«Если котировки Brent (марка нефти — Ред.) останутся около текущих значений — $74-75, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублевая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню», — заявил Бабин агентству «Прайм».

22 июля стало известно, что российский рубль, согласно обновленной версии «индекса бигмака», оказался на предпоследнем месте среди самых недооцененных валют в мире. Последнее место занял ливанский фунт, недооцененный на 70,2%. В список также вошли евро (недооценен на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).