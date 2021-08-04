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AP узнало о потере управления на четырех танкерах у берегов ОАЭ

AP узнало о потере управления на четырех танкерах у берегов ОАЭ

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В Оманском заливе примерно в одно и то же время с четырех танкеров сообщили о потере возможности управления, пишет 3 августа агентство Associated Press.

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Отмечается, что речь идет о кораблях Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss. Все они находятся у берегов Фуджейры, ОАЭ. Подробности произошедшего пока не известны.

При этом на портале по отслеживанию движения судов Marine Traffic появилась информация, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки и потерял управление.

Ранее во вторник стало известно, что в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess под флагом Панамы. Предположительно, на борт судна поднялись восемь или девять человек. При этом, согласно газете The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

Позднее в тот же день появилась информация, что Asphalt Princess направляется в территориальные воды Ирана. Отмечалось, что танкер движется по загруженному маршруту к Ормузскому проливу.

В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны и их союзников к захвату.

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