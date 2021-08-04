Прямой эфир
Экономика
РФ по итогам года может опередить Швейцарию по экспорту шоколада
Мир
США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн
Экономика
Россияне увеличили спрос на вторичку в ипотеку
Мир
Байден назвал ситуацию с COVID-19 в США трагедией
Мир
Иран отверг свою причастность к захвату судов в Оманском заливе
Армия
Военные в Ингушетии получат сверхзащищенные БТР-82
Мир
США проследят за делом о смерти главы «Белорусского дома на Украине»
Политика
Дистанционно проголосовать на выборах смогут 10 млн россиян
Общество
В Москве к выходным ожидается потепление до +27 градусов

Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкер Asphalt Princess, захваченный ранее вооруженными людьми в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направляется в территориальные воды Ирана. Об этом пишет в среду, 4 августа, газета Lloyds List.

«Иран всё дальше отходит от обязательств по первоначальному СВПД»
Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов — о причинах остановки переговоров по ядерной сделке и о том, как Россия смотрит на увеличение запасов урана Тегераном

По информации издания, военно-морской флот Великобритании и США следит за ситуацией. Отмечается, что танкер движется по загруженному маршруту к Ормузскому проливу.

Согласно данным телеканала Би-би-си, MV Asphalt Princess принадлежит дубайской компании, один из кораблей которой два года назад захватили революционные стражи.

О захвате танкера Asphalt Princess стало известно 3 августа. Как сообщалось, восемь или девять вооруженных людей взошли на борт судна Asphalt Princess под флагом Панамы. При этом, согласно газете The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны и их союзников к захвату.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021