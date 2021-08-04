Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана

Танкер Asphalt Princess, захваченный ранее вооруженными людьми в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направляется в территориальные воды Ирана. Об этом пишет в среду, 4 августа, газета Lloyds List.

По информации издания, военно-морской флот Великобритании и США следит за ситуацией. Отмечается, что танкер движется по загруженному маршруту к Ормузскому проливу.

Согласно данным телеканала Би-би-си, MV Asphalt Princess принадлежит дубайской компании, один из кораблей которой два года назад захватили революционные стражи.

О захвате танкера Asphalt Princess стало известно 3 августа. Как сообщалось, восемь или девять вооруженных людей взошли на борт судна Asphalt Princess под флагом Панамы. При этом, согласно газете The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могли оказаться причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

В свою очередь, МИД Ирана отверг причастность властей страны и их союзников к захвату.