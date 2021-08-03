Экспорт чая из России к 2030 году может вырасти до 30 тыс. т

Экспорт чая из России к 2030 году может вырасти почти в полтора раза. Об этом говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт». Там подсчитали, что поставки отечественного чая за рубеж в прошлом году увеличились на 3,5% и превысили 20 тыс. т, сообщает телеканал «Известия». От этого российские производители получили почти $106 млн — примерно на 2% больше, чем в 2019-м. За последние 4 года экспорт чая из нашей страны вырос почти на 40% как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Естественно, Россия остается нетто-импортёром этого продукта — ввозит из-за рубежа в пять-шесть раз больше, чем поставляет за границу. Главные покупатели нашего чая — соседние Белоруссия и Казахстан, на которые суммарно приходится более 40% зарубежных поставок. В Минсельхозе надеются на расширение рынков сбыта за границей. Это позволит к концу десятилетия увеличить экспорт российского чая до 30 тыс. т, или $160 млн в денежном выражении.

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