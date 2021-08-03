Мурашко рекомендовал вакцинировать от COVID-19 всех пожилых людей

Вакцинировать от коронавирусной инфекции необходимо практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал Мурашко в беседе с журналистами.

Министр также обратил внимание на то, что более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию, не были привиты от коронавируса. По его словам, это указывает на то, что вакцинация работает.

Ранее, 30 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России остается достаточно напряженной, однако есть регионы, где ситуация стабилизировалась. При этом она отметила необходимость ускорить вакцинацию от коронавируса в РФ.

В тот же день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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