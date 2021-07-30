Попова назвала напряженной эпидемиологическую ситуацию c COVID-19 в РФ

Эпидемиологическая обстановка в России остается достаточно напряженной, однако есть регионы, где ситуация стабилизировалась. Об этом в пятницу, 30 июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что есть субъекты РФ, где ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Она привила в пример Московскую область.

«Мы видим снижение, и хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъемом за четыре недели. Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация успешно справилась с подъемом. И сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение», — сообщила специалист.

При этом она отметила необходимость ускорить вакцинацию от коронавируса в РФ.

28 июля глава Роспотребнадзора сообщила, что повышение уровня необходимого коллективного иммунитета к коронавирусу до 80% связано с мутацией инфекции.

За последние сутки в России выявлено 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах страны.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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