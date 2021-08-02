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Потерявшую из-за COVID-19 семью девочку из Краснодара возьмет под опеку тетя

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Опеку над девочкой из Краснодара, родители и бабушка которой умерли, предположительно, от последствий COVID-19, не успев завершить курс вакцинации, оформляет ее тетя. Об этом сообщил в понедельник, 2 августа, глава администрации Пашковского сельского округа города Владимир Митин.

28 июля в соцсетях распространилась информация о смерти родителей и бабушки школьницы. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил изучить данные о трагедии. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, отмечает «Газета.ру».

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«На территории у нас девочка только училась в 61-й школе (6-й класс), проживала она на территории Карасунского округа… Могу подтвердить, что у девочки родители умерли… Оформлена временная опека тетей, собираются документы для установления постоянной опеки», — рассказал Митин «РИА Новости».

По его словам, девочка в настоящий момент находится у женщины в поселке Яблоновский Республики Адыгея.

Вместе с тем источник в органах здравоохранения отметил в беседе с агентством, что родители и бабушка девочки имели тяжелые заболевания, у них был выявлен COVID-19 на 10–12-й день после того, как они привились первым компонентом вакцины, что может указывать на более раннее заражение. Таким образом, отметил источник, летальный исход был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с фактом вакцинации.

В мэрии Краснодара подтвердили, что девочка училась в 61-й школе и что над ней устанавливают опеку. Других подробностей не сообщается.

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. При этом 28 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации от COVID-19 российскими препаратами.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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