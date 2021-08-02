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Следователи возбудили дело по факту пропажи россиянина в Турции

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Стамбуле российского студента Макара Рагина. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила его мать Анна Жидкич.

«Мы пока не получили ордер на прослушку телефона, чтобы узнать, куда он ходил. Сейчас следователи работают возле отеля, опрашивают владельца и местных жителей», — цитирует женщину телеканал РЕН ТВ.

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Жидкич также сообщила, что согласно неофициальным данным полиции, ее сына могли задержать во время рейда на мигрантов. По словам женщины, у молодого человека при себе не было паспорта, а только вид на жительство в Литве.

Мать россиянина уточнила, что версия о том, что ее сын мог пострадать во время какого-либо экстремального времяпрепровождения, маловероятна. Также Жидкич отрицает возможность использования Рагиным Турции для попадания на территорию Сирии.

Вместе с этим женщина отметила, что она вместе с супругом не теряет надежды и продолжает делать всё возможное, чтобы найти сына.

О том, что Рагин пропал в Стамбуле, стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда тот и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.

Генконсульство России в Стамбуле уже направило запрос правоохранительным органам Турции для получения информации о принимаемых мерах для поиска Рагина. Сейчас турецкие правоохранители занимаются поиском россиянина.

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