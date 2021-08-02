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Двадцатилетний россиянин пропал в Турции

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Россиянин пропал в Стамбуле, выйдя из отеля, его разыскивает полиция. Об этом 2 августа сообщает портал Haberler.com.

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Уточняется, что двадцатилетний студент Макар Рагин, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в Стамбул на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в отель не вернулся.

«Перед исчезновением россиянин, насколько я знаю, собирался поехать на Принцевы острова. После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня», — цитирует отельера Метина Джошкуна «Газета.ру».

От него не было вестей три дня, его мать приехала в Турцию на поиски сына и подала заявление в полицию о его пропаже. Руководство гостиницы проинформировало женщину, что вещи ее сына находятся в номере гостиницы, а его документы и компьютер — в запираемом сейфе.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как юноша выходит из отеля Coskun House, в котором проживал, изучая телефон.

Ранее, 1 июня, сообщалось об исчезновении на Кипре 56-летней россиянки Екатерины Романовой из России, пропавшей без вести в конце мая.

Женщина проводила отпуск в Ларнаке. Полиция начала ее поиски.

Однако позднее выяснилось, что женщина продлила себе отпуск. Она позвонила дочери и предупредила ее, что всё в порядке, пишет kp.ru.

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