Девушка без адреса: потерявшая память томичка провела 16 лет в психдиспансере

В Красноярске семья нашла пропавшую 16 лет назад девушку. Все эти годы Юля Семенова провела в психоневрологическом интернате, а семья ничего не знала о ее местонахождении. Родные, несмотря ни на что, не оставляли надежду найти пропавшую дочь. Осложняло ситуацию то, что у девушки было диагностировано отставание в развитии, а из-за пережитого стресса она потеряла память. История воссоединения этой семьи могла бы стать основой для драматического фильма и заставляет поверить в то, что в канун Нового года действительно происходят чудеса. Подробности произошедшего — в материале «Известий».

Искали там и тут

Юлия пропала в 2003 году почти за 500 км от места, куда родные приехали ее забирать. Она росла в многодетной семье и в один из летних дней ушла за семечками. Из-за особенностей здоровья при себе у девушки всегда была бирка с ее именем и адресом, но в тот злополучный день она куда-то пропала. Когда ее нашли, она не смогла назвать свой адрес проживания, фамилию или возраст.

Девушку обнаружили неподалеку от железнодорожного вокзала. В свои 22 Юлия выглядела не по возрасту юной, из-за этого в полиции определили ее в категорию « дети от 14 до 16 лет» . В это время ее родные прочесывали окрестности, написали заявление в полицию, но поиски не дали никакого результата. Ориентировку на пропавшую разослали по другим городам. Тем временем в Красноярске, где оказалась Юлия, полицейские обрабатывали данные о пропавших детях, но из-за того, что девушка была совершеннолетней, информация о ней не попала в выборку. После этого девушка попала в психоневрологический интернат.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В феврале этого года волонтеры опубликовали фотографии Юлии, сделанные в 2003 и 2019 годах. В объявлении было указано, что девушка потеряла память много лет назад. О том, что девушка, потерявшая память, живет в психоневрологическом интернате, волонтеры выяснили случайно. Узнав историю девушки, они решили попробовать найти ее родственников через группы в соцсетях. Новость о том, что в ПНИ живет девушка, не помнящая своих родных, быстро разлетелась по Сети.

— На момент, когда она была найдена, ей было 16 лет, девушка назвала только фамилию и имя. Документов, удостоверяющих личность, не имела. По информационным ресурсам была выгружена информация обо всех женщинах, которые родились в период с 1980 по 1985 год. Было установлено более 1000 таких лиц. Сопоставлением фотографий, которые имелись у нас в учетных данных, с фотографиями девушки была установлена ее личность, — рассказала журналистам заместитель начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю Наталья Марышева.

Поиски не прекращались

На днях на объявление волонтеров откликнулись сразу двое родственников пропавшей девушки: сестра и брат. В полиции семье сообщили, что предположительное местонахождение сестры установлено: она находится в интернате Красноярска. Оказалось, что семья пропавшей девушки живет в Томске.

— Мы проживали на Иркутском тракте в трехкомнатной квартире. Нас было восемь детей, семья была малообеспеченная, даже, можно сказать, бедная. В то время очень много таких семей было. У нас было три брата и пять сестер, Юля третья по старшинству, — рассказала корреспонденту РЕН ТВ старшая сестра Нелли Семенова.

Придя с работы, сестра обнаружила, что Юлия пропала, и семья сразу же отправилась на ее поиски. Бывало, что Юля уходила надолго погулять, но всегда возвращалась или ее приводили соседи.

— В тот день она ушла и не вернулась. Вечером мы все собрались и начали поиски, обыскали весь район, и позднее я поехала в местное отделение полиции писать заявление на розыск. Приняли заявление, объяснили, что ориентировка будет разослана по всем регионам. Дальше мы самостоятельно продолжали поиски: проходили все места, где она могла быть, прочесывали гаражи, лес и теплотрассы. Через месяц полиция меня пригласила подписать акт о том, что она не найдена ни среди мертвых, ни среди живых. Ни в больницах, нигде ее не было. Каждый раз на улице я вглядывалась в лица людей без определенного места жительства. Думала, мало ли, она попала в плохие руки или заставили где-то попрошайничать, — сказала сестра пропавшей девушки.

юля Юля Семенова Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск»

Родственники не подавали заявление о признании Юлии без вести пропавшей и не выписывали ее из квартиры, даже несмотря на то что едва сводили концы с концами и это позволило бы снизить коммунальные платежи. Юля ходила в садик со всеми детьми, но до школы ее не допустила комиссия, поэтому за ней приглядывали старшие дети.

Сестра девушки рассказала, что их мать умерла несколько лет назад, но до последнего верила в то, что Юлия вернется домой. Отцу радостную весть пока не сообщили, опасаясь, что это может стать для него слишком серьезным потрясением. Сейчас Юлии почти 40, родственники пока не определились, с кем из них она будет жить. Чтобы доказать родство, сестра принесла полицейским фотографии семьи. Но пропавшая девушка сразу не узнала никого из своих родственников. Единственный, кто показался ей знакомым на фото, — собака Эльза, которая жила с семьей.

— Вчера у меня состоялся разговор с самой Юлей . Я спросила у нее: «Юль, ты меня узнала?» — и, увидев меня, она искренне засмеялась, счастливый такой хохот был. Несмотря на свой диагноз, она была всегда очень светлым и безобидным человечком. И сказала, что узнала меня, узнала собаку Эльзу. Сказала, что хочет домой , — добавила Нелли Семенова.

По словам сестры, в ближайшее время девушке будут восстанавливать документы. В полиции намерены возобновить дело 16-летней давности из-за подозрений, что девушку могли похитить из родного города и вывезти за 500 км.

Жила в интернате без лечения

Ведущий специалист отделения психосоциальной реабилитации Красноярского краевого психоневрологического диспансера Юлия Шишкина рассказала РЕН ТВ, что Юлия поступила в учреждение спустя месяц после своего исчезновения. Ее доставили сотрудники полиции железнодорожного РУВД.

— На период поступления она ничего не смогла сказать о себе, но вскоре она сообщила, что является Семеновой Юлей, назвала имена отца и матери, сказала, что у нее есть братья и сестры. Всю эту информацию мы передали в отдел полиции. Велся розыск, было заведено дело. Ежегодно мы связывались с сотрудниками полиции, уточняли, как ведется работа. Мы обращались в СМИ, на красноярские телеканалы, может, кто-то из родных и близких смог бы отозваться и что-то нам сказать. Так как Юлия единожды себя назвала, больше на контакт не шла и больше ничего рассказать не смогла. Информации она нам не давала. На сегодняшний день она также ничего о себе не рассказывает, — пояснила Шишкина.

Неоценимую помощь оказали волонтеры, которые занимались вопросами поиска родственников. Известно, что на объявление откликнулись три семьи, которые опознали в девушке свою потерянную родственницу. Но информация о родстве не подтвердилась.

— Мы распространяли ориентировку по всем городам России, везде-везде. Вечером брат Юлии позвонил нам и рассказал, что на ориентировке в соцсети он узнал свою сестру. Юлия находится в закрытом интернате, к ней нас не пускали. Там лежала на обследовании наша знакомая и увидела эту девочку, которая живет там уже много лет. Мы позвонили в полицию, и нам полностью предоставили всю информацию о ней: как она выглядела тогда и сейчас, где ее нашли, — рассказала «Известиям» руководитель красноярской организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина.

По ее словам, это уже четвертый случай за последние два года, когда волонтеры находят родственников спустя 10–15 лет после их исчезновения. Большинство пропавших на десятилетия — пациенты психоневрологических диспансеров.

Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск» Юлия Семенова

— Первый случай — была найдена 16-летняя девочка возле аэропорта. Оказалось, что ее за 4000 км привезли дальнобойщики и выбросили. Девочка тоже не разговаривала, восемь лет провела в интернате. Выложили пост с фотографией, и родственники практически сразу ее опознали, хотя она числилась умершей. Они не смогли к ней приехать из-за дальности расстояния, и врачи тоже не советовали ее перевозить. Потому что для нее это слишком сильный стресс. Но Юлины родственники категорически не согласны оставлять ее в интернате и хотят, чтобы она была с ними , – добавила Василишина.

Еще двое сбежали из интерната, и когда на них разослали ориентировки — откликнулись родственники одного из них. Его с братом разлучили в детстве: после смерти матери одного из братьев отправили в ПНИ, а другого — в детский дом.

Воссоединение семьи Семеновых произойдет после того, как девушке восстановят паспорт и оформят опеку.

— В 2019 году подняли шум по поводу того, что девочка, потерявшая память, большую часть жизни провела в ПНИ. История получила массовую поддержку, и семью удалось найти. Она очень замкнутая, но речь не потеряна. Она может и будет разговаривать с родственниками, но пугается многочисленных вопросов, пугается и замолкает. Она уже смогла назвать имена братьев и свою фамилию, — добавила руководитель красноярской организации «Поиск пропавших детей».

Специалисты, работавшие с Юлией на протяжении 16 лет, характеризуют ее как спокойную, приветливую и доброжелательную девушку. По словам медиков, никакого специфического лечения ей не требовалось, и врачи просто следили за ее состоянием здоровья .