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Генконсульство РФ направило запрос полиции по пропавшему в Турции россиянину

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Генконсульство России в Стамбуле направило запрос правоохранительным органам Турции для получения информации о принимаемых мерах для поиска пропавшего студента из РФ.

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В настоящее время турецкие правоохранители занимаются поиском россиянина.

«В свою очередь Генеральным консульством России в Стамбуле был направлен запрос в местные правоохранительные органы с целью получения информации о ходе и результатах предпринятых мер. Консульское учреждение находится в контакте с представителями полиции, а также родителями пропавшего российского гражданина», — сообщили в понедельник, 2 августа, в ГК.

Ранее в этот день стало известно, что Макар Рагин пропал в Стамбуле. Известно, что 20-летний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда тот и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.

По словам отца Рагина, его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами.

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