Нарышкин заявил о возможности добрых отношений США и России

Между Соединенными Штатами и Россией могут быть добрые отношения, однако это требует больших усилий с обеих сторон, заявил 2 августа директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Взаимодействие разведслужб [РФ и США] по конкретному направлению [борьба с терроризмом] еще и еще раз подтверждает такую объективную необходимость добрых отношений между Россией и так называемым Западом. Я не считаю, что они невозможны, но путь к установлению добрых отношений очень долгий, он потребует больших усилий и большой воли с той и с другой стороны», — сказал он в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Первым скромным шагом в направлении сближения стран стала июньская встреча в Женеве президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, указал Нарышкин.

Он также подчеркнул, что российская разведслужба тесно взаимодействует с европейскими коллегами.

«В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие. С Германией, Францией, с Италией, Швейцарией, Австрией», — заявил глава СВР.

На вопрос ведущего об обвинениях Запада о «вмешательстве» в выборы Нарышкин отметил лишь, что «у разведслужб есть своя ниша и ответственность», в том числе и большое взаимодействие с западными спецслужбами по линии борьбы с международным терроризмом. «Продолжается обмен разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, это не прекращается», — резюмировал глава СВР.

США не раз обвиняли РФ во «вмешательстве» в ход президентских выборов. Так, в США начали расследование о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года после победы на них Дональда Трампа. Американские спецслужбы заявляли о причастности России к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США. В апреле 2019 года российское посольство в США опубликовало 120-страничный анализ обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы, доказывающий их беспочвенность.

16 марта 2021 года Офис национальной разведки США опубликовал доклад, в котором РФ обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах. Доказательств приведено не было.

При этом ни Минюст США, ни Федеральное бюро расследований вместе с министерством внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заявления американской разведки о вмешательстве РФ в президентские выборы являются информационным вбросом. Он отмечал, что нет никаких оснований для «такого рода умозаключений».

16 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в The Guardian, опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы лично приказал спецслужбам поддержать республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах главы американского правительства, отметив, что это «полная неправда».

27 июля 2021 года Джо Байден заявил о попытках России повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году, и поддержать республиканца Дональда Трампа. В своей речи он ссылался на некие сведения национальных разведывательных ведомств, которые сообщили о том, что Москва якобы уже сейчас распространяет дезинформацию и пытается повлиять на результаты выборов в США.