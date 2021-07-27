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Байден обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы 2022 года

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов 2022 года в Соединенных Штатах. Об этом во вторник, 27 июля, сообщила пресс-служба Белого дома.

По его словам, постепенно дезинформация о предстоящих выборах становится всё более серьезной проблемой. Глава правительства Соединенных Штатов сослался на некие данные разведывательных ведомств, согласно которым Кремль уже занимается распространением ложных сведений и предпринимает попытки повлиять на результаты американских выборов 2022 года, пишет ТАСС.

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Хозяин Белого дома «предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

Тем не менее американский лидер не стал делиться доказательствами своих утверждений и обвинений в российскую сторону, пишет «РИА Новости».

Ранее, 16 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы лично приказал спецслужбам поддержать республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах главы американского правительства, отметив, что это «полная неправда».

Днем ранее издание The Guardian заявило, что Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

По словам журналистов газеты, после одного из заседаний Совбеза Путин якобы издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии, актуальной задачей которой была реализация планов, касающихся США, а также поисков способов поддержать Трампа.

В апреле 2019 года российское посольство в США опубликовало 120-страничный анализ обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы, доказывающий их беспочвенность.

Расследование о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года началось после победы Дональда Трампа. Американские спецслужбы заявляли о причастности России к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, отмечая их бездоказательность.

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