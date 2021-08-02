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Евросоюз оценил решение балканских стран создать «мини-Шенген»

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Брюссель поддерживает идею создать на Западных Балканах зону, аналогичную Шенгену: как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, региональное сотрудничество — ключевой элемент на пути балканских стран в объединение и неотъемлемая часть «процесса стабилизации и ассоциации» с Евросоюзом.

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«Мы понимаем желание этих стран двигаться вперед. В то же время необходим процесс, который бы вовлекал все страны Западных Балкан. В этом контексте важно, чтобы в регионе был создан общий рынок — именно это обязательство взяли на себя лидеры шести стран (Албания, Босния и Герцеговина, частично признанная республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. — «Известия») на саммите в Софии прошлой осенью», — отметили в Еврокомиссии, подчеркнув: Евросоюз вкладывает в регион значительные средства и считает, что он должен создать свой рынок, который бы действовал по правилам ЕС.

29 июля в Скопье прошла встреча премьер-министров Албании и Северной Македонии Эди Рамы и Зорана Заева с президентом Сербии Александром Вучичем. Они договорились отменить с 1 января 2023 года взаимный пограничный контроль.

Идею создать в регионе экономическую зону, аналогичную той, что объединяет страны ЕС, Александр Вучич выдвинул еще в 2019 году. Два года она носила название «мини-Шенген». Теперь же ее было решено переименовать в «Открытые Балканы» (Open Balkan). Предполагается, что эта инициатива упростит трехстороннюю торговлю, позволит ее участникам открыть друг для друга свои трудовые рынки, подтолкнет их активнее сотрудничать в борьбе с природными катастрофами и ликвидации их последствий. К формату планировалось подключить другие две страны — Боснию и Герцеговину (БиГ), Черногорию, а также частично признанную республику Косово.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Решим ожидания: зачем балканским странам свой «мини-Шенген»

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