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Трамп пообещал обнародовать доказательства нарушений на выборах в США

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Доказательства многочисленных нарушений на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году в скором времени будут представлены общественности. Таким заявлением в воскресенье, 1 августа, поделился бывший глава США Дональд Трамп.

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«Есть значительные и безусловные доказательства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности и значительно больше появится в ближайшем будущем», — цитирует заявление республиканца ТАСС.

Трамп обвинил ведущие СМИ в неполноценном предоставлении информации населению, а также призвал законодательные американские органы изменить порядок голосования в рамках предотвращения повторных нарушений.

Ранее, 10 июля, в министерстве юстиции США назвали опасными заявления экс-президента страны Дональда Трампа о восстановлении в должности главы государства. Отмечалось, что он и некоторые его сторонники-республиканцы выдвинули «нелепую» теорию о том, что он может быть восстановлен на посту президента в следующем месяце. Вместе с тем говорилось, что для этого не существует никаких юридических или конституционных механизмов, и утверждения Трампа о сфальсифицированных выборах 2020 года были полностью опровергнуты.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий президент США Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений. После оглашения итогов голосования Трамп продолжал распространять заявления о своей победе на выборах.

7 января конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

По состоянию на 7 июля, обвинения в штурме Капитолия предъявили уже 535 американцам. 10 участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Между тем личности еще 300 участников беспорядков пока не установлены, власти просят помощи у общественности в идентификации нарушителей.

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