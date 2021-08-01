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Испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» планируют начать в сентябре

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Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Бетувакс-Ков-2» планируют начать клинические исследования в сентябре. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Компания «Институт стволовых клеток человека», ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», — рассказали в НТИ ТАСС.

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Разработчики отметили, что доклинические испытания вакцины показали хороший профиль безопасности и эффективности.

Кроме того, в НТИ заявили, что в клинических исследованиях в общей сложности примут участие 116 добровольцев от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» — субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Ее разработка началась летом 2020 года.

На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

30 июля глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что регистрация новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в России планируется на август.

Также Максютов сообщил, что полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли более 1 млн россиян. Он уточнил, что препарат более чем за девять месяцев нахождения в гражданском обороте прекрасно показал себя в применении.

28 июня Максютов заявил, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

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