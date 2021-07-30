В «Векторе» назвали сроки регистрации вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в России

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассчитывает, что новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована в России в августе, заявил в пятницу, 30 июля, глава центра Ринат Максютов.

«На сегодня промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен и документы поданы в Минздрав на регистрацию вакцины по двукратной схеме вакцинации. В августе мы рассчитываем зарегистрировать «ЭпиВакКорону-Н» по двукратной схеме вакцинации», — сказал он в ходе выступления на открытии производства препарата на предприятии «Герофарм» в Оболенске.

Глава «Вектора» выразил надежду, что трехкратная схема применения вакцины будет зарегистрирована через два месяца.

Кроме того, руководитель центра добавил, что сразу после регистрации «ЭпиВакКороны» на постоянной основе и по итогам завершения пострегистрационных клинических исследований «Вектор» будет готов перейти к клиническим исследованиям на подростках.

Также Максютов сообщил, что полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли более 1 млн россиян. Он уточнил, что препарат более чем за девять месяцев нахождении в гражданском обороте прекрасно показал себя в применении.

28 июня Максютов заявил, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

В тот же день Новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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