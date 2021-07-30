Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной»

Полный цикл вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли более 1 млн россиян. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил директор центра-разработчика вакцины «Вектор» Ринат Максютов.

Он уточнил, что препарат более чем за девять месяцев нахождении в гражданском обороте прекрасно показал себя в применении.

«Вакцина «Эпиваккорона» в гражданском обороте уже более девяти месяцев, с октября 2020 года, и в широком применении с апреля текущего года. На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан. И мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении», — сказал он на церемонии запуска производства «ЭпиВакКороны» на площадке «Герофарма».

При этом из миллиона полностью вакцинированных препаратом, по словам Максютова, заболело всего чуть более 0,5%.

Ранее в этот день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 21 млн человек. Она уточнила, что препаратом «Спутник V» привились почти 20 млн граждан, «ЭпиВакКороной» — около 1 млн россиян, «КовиВаком» — порядка 300 тыс.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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