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В НАТО допустили атаки кораблей альянса на ВМФ России в Черном море

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Существует вероятность нанесения ударов кораблей НАТО в Черном море по российскому флоту. Такое мнение в воскресенье, 1 августа, высказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк в беседе с Business Insider.

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По мнению военного, такой сценарий возможен, если капитан корабля альянса расценит действия России как провокацию или угрозу. Как указал адмирал, российские военные регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря.

«Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Я не собираюсь требовать от своих командиров терпеть первый удар в челюсть», — сказал Берк.

Тем не менее он признал, что действия российских военных в акватории Черного моря профессиональны и не выглядят актами агрессии. Адмирал подчеркнул, что американские военные также не станут проявлять враждебность первыми.

23 июня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. По его словам, на фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к российским границам. Также Герасимов заявил, что США выходят из договоров, чтобы устранить любые ограничения в развитии своих вооружений.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

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