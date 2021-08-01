В Госдуме посоветовали USADA навести порядок в американских лигах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя в воскресенье, 1 августа, заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, потребовавшего опубликовать результаты антидопингового тестирования всех российских спортсменов, посоветовал ему навести порядок в американских лигах.

«Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя. Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения. Ему надо навести порядок в своих лигах»,— сказал Свищев в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Кроме того, депутат отметил, что в США «разрешены препараты, которые запрещены во всем цивилизованном спортивном мире».

Он также указал на то, что обнародование результатов антидопинговых тестов является прерогативой Всемирного антидопингового агентства (WADA), и если оно посчитает нужным, то результаты будут обнародованы.

«Это будет сделано точно не по призыву американских антидопинговых агентств»,— заключил Свищев.

Ранее в этот день руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович заявил, что МОК обсудит слова Трэвиса Тайгарта, назвавшего фарсом санкции WADA в отношении российских спортсменов.

Ранее генеральный директор USADA раскритиковал МОК в борьбе с допингом, акцентировав внимание на российских спортсменах. По его словам, Россия «продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». Таким образом Тайгарт выступил в защиту американского пловца Райана Мерфи.

30 июля после заплыва, в котором российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине, занявший второе место Райан Мерфи допустил, что соревнование могло быть нечистым. Позднее от своих слов он отказался, объяснив, что не подозревал российского пловца в употреблении допинга и не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.