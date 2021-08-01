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Грузовые беспилотники поедут по трассе М-11 в 2024 году

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Грузовые беспилотники в 2024 году поедут по трассе М-11 в общем потоке машин. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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«Если говорить про беспилотники на дорогах, идея состоит в том, чтобы запустить в I квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов. Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что беспилотные грузовики поедут в общем потоке машин, так как предоставлять им отдельное выделенное движение дорого, уточняет ТАСС.

Днем ранее замминистра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что реализация запуска беспилотных автомобилей позволит снизить показатели по смертности на российских дорогах на 8% к 2030 году.

7 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о намерении активно развивать российские дороги, предназначенные для беспилотных автомобилей. Он отметил, что кольцевая автомобильная дорога Москвы уже готова к беспилотникам.

В марте член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что в Минтрансе давно пора создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями. 15 марта в Минтрансе сообщили, что в правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств.

Кроме того, в конце января «Известия» писали, что к 2025 году пилотные испытания летающих беспилотных такси пройдут в трех российских регионах. Эксперты рассказали, что аэротакси начнут испытывать на территории «Лужников» с 25 января.

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