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К 2025 году летающие беспилотные такси испытают в трех регионах РФ

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К 2025 году пилотные испытания летающих беспилотных такси пройдут в трех российских регионах. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор разработчика беспилотных аэротакси «Ховер» Александр Атаманов во время презентации дронов-такси, состоявшейся в Лужниках 25 января. Пока компания не называет конкретные регионы.

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«Аэротакси будут испытывать на территории «Лужников» с 25 января. Это нужно для того, чтобы обеспечить возможность полетов над городом в 2023–2025 годах», — пояснил «Известиям» цель полетов Александр Атаманов.

Беспилотное летающее такси представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг) и способен взлетать с неподготовленной площадки, например, с автомобильной парковки. Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе. Пассажиры находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. Для экстренных ситуаций есть спасательный парашют, который мягко опустит на землю машину с пассажирами. Габариты дрона почти те же, что и у обычного автомобиля. В воздухе машина может находиться до получаса.

К решению вопроса с разрешением полетов беспилотных такси над городом подключился департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. По словам Александра Атаманова, проведение испытаний стало возможно благодаря организационной и административной поддержке правительства Москвы. В столице аэротакси уже успешно испытали в «Сколково», и в планах у компании полеты над промзонами, путепроводами, реками, озерами, каналами, указал Александр Атаманов. В случае успешного завершения проекта «Ховер» планирует запустить серийное производство летающих автомобилей уже в конце этого года. Параллельно ведутся переговоры с руководством других регионов.

«Ховер» планирует предоставлять летающие машины агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. Ожидается, что к 2025–2030 году полеты на беспилотном летающем такси будут в 100 раз дешевле, чем полеты на вертолете, и в три раза дешевле проезда на такси в час пик, отметил Александр Атаманов.

На создание беспилотного летающего такси «Ховер» привлекла с 2016 года около $3 млн. Стартап «Ховер» является членом ассоциации «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) и резидентом фонда «Сколково». В рамках поддержки проектов НТИ компания получила 10 млн рублей от Фонда содействия инновациям, а в 2018-м — еще 20 млн рублей.

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